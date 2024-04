In Portogallo dal 2019, con tanto di casa di proprietà a Vila Nova de Gaia da poco più di un anno, Mehdi Taremi ha già iniziato le pratiche burocratiche per richiedere la nazionalità portoghese nel 2024. Secondo le informazioni raccolte da O JOGO, il nazionale iraniano ha ricevuto a gennaio il titolo di residenza permanente nel Paese, uno dei documenti necessari per presentare in futuro la domanda che gli permetterà di non occupare lo slot di giocatore extracomunitario all'Inter, club al quale si unirà a partire dal prossimo 1° luglio dopo aver rifiutato di rinnovare il suo contratto con il Porto. La domanda, precisano i colleghi lusitani, dovrebbe essere presentata durante l'estate presso l'Agenzia AIMA, che ha assunto queste funzioni amministrative dopo l'estinzione del 'Servizio Stranieri e Frontiere' nel 2023.

"Il legame di Taremi con il Portogallo sarà, in questo modo, ancora più forte, dopo essere entrato nel calcio europeo che conta attraverso la Liga Portugal - scrive O JOGO -. A questo si è aggiunto un altro momento memorabile nella vita personale dell'attaccante, che ha visto nascere suo figlio in un'unità ospedaliera del Grande Porto ancora in questo periodo".

