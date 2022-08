Domani, il Villarreal sarà di scena a Pescara per l'ultima amichevole di precampionato contro l'Inter di Simone Inzaghi. Quella dell'Adriatico sarà una partita che avrà motivi di interesse non solo sul campo, ma secondo il Mundo Deportivo anche in ottica mercato: secondo il quotidiano catalano, infatti, nelle file del Submarino Amarillo milita Alfonso Pedraza, esterno 26enne che suscita molto interesse tra i club italiani. Anche l'Inter, in cerca di un possibile backup per Robin Gosens, osserverà con attenzione il giocatore, che però fa gola anche a Milan, Napoli e Atalanta. Va comunque sottolineato che Pedraza è blindato da un contratto col Villarreal a scadenza 2026.