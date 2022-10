INTER (3-5-2) Calligaris; Guercio, Stabile, Fontanarosa; Zanotti, Andersen, Bonavita, Di Maggio, Pelamatti; Esposito, Zefi. A disposizione: Basti, Kamate, Iliev, Martini, Grygar, Di Pentima, Quieto. Allenatore: Cristian Chivu.

14.55 - L'umiliazione europea inflitta allo stadio Breda dal Barcellona Juvenil A otto giorni fa brucia ancora sulla pelle dell'Inter Primavera che, come se non bastasse, porta anche le ferite del brutto ko domenicale di Trigoria con la Roma, arrivato sotto gli occhi di José Mourinho, che l'ha relegata addirittura al penultimo posto della classifica in campionato. Il calendario, in più, ha tirato un brutto colpo basso a Cristian Chivu mettendolo di nuovo di fronte al fantasma blaugrana, l'avversario peggiore possibile visto il momento e il cocente 6-1 tennistico dell'andata. Dall'Estadi Johan Cruyff di Sant Joan Despí, benvenuti a Barcellona-Inter, gara valida per la quarta giornata del girone C di Youth League. Il kick-off è fissato per le ore 16.