26' - Stabile bisticcia col pallone vicino alla linea laterale, il Barcellona non ne approfitta anche perché Zanotti gioca d'anticipo sull'avversario diretto in area.

28' - Dopo il gol lampo del Barcellona, sul taccuino abbiamo annotato un solo tiro in porta, effettuato dall'Inter, con Andersen. Segno che la gara resta in bilico a differenza di quella d' andata.

30' - ZEFI SI ACCENDE! Serie di finte in area blaugrana per l'irlandese che si crea uno spaziettino per tirare. Tuttavia senza impensierire Astralaga che deve semplicemente raccogliere tra i guanti la palla.

36' - Il Barcellona prova a riprendere in mano il filo del discorso, perso col passare del tempo per colpa di scelte sbagliate nell'ultimo terzo di campo.

44' - Pelamatti non riesce a tenere in campo il pallone vicino alla bandierina del calcio d'angolo. Si riparte con la rimessa dal fondo di Astralaga.

16.45 - Lo svantaggio minimo, firmato dal solito Victor Barberà , è l'unica brutta notizia per l'Inter Primavera vista nel primo tempo del Johann Cruyff contro il temibile Barcellona che, appena otto giorni fa, aveva sbancato il Breda giocando a tennis visto il 6-1 finale. I nerazzurrini, una volta incassato il gol lampo dal bomber blaugrana, crescono a livello di fiducia con il passare dei minuti rischiando zero dalle parti di Calligaris e creando 2-3 situazioni potenzialmente buone per pareggiare. L'ultima delle quali, la migliore, con Kevin Zefi che però pecca in precisione e lucidità ipnotizzato dall'uscita di Astralaga.

55' - Break di forza pura di Andersen, il cui suggerimento per Zefi in area frutta un giro dalla bandierina.

56' - ESPOSITO NON CI ARRIVA PER CENTIMETRI! Movimento interessante sul primo palo del numero nove che arriva all'appuntamento col pallone appena in ritardo.

56' - Di Maggio si aggrappa ad Akomach per bloccarne la ripartenza: inevitabile l'ammonizione per l'interista.

61' - A Fontanarosa non riesce l'aggancio acrobatico a centrocampo, un peccato per l'Inter perché si sarebbe potuta sviluppare un'azione promettente.

63' - Akomach scherza con una finta Pelamatti, che non può far altro che trattenerlo prendendosi il giallo. Dagli spalti piovono applausi per il talentuoso numero 7 blaugrana.

64' - Akomach va direttamente in porta. Ma la sua conclusione non fa molta strada, si intromette Pelamatti che allunga oltre la linea di fondo.

66' - CALLIGARIS RESPINGE IL COLPO DI TESTA DI BARBERA'! Il Barcellona, come già all'andata, costruisce i presupposti per far male sugli sviluppi di corner: torre per il numero nove che trova l'opposizione del portiere interista. Corner.

70' - Inter rinfrancata dai cambi: Kamate offre per Zanotti, il cui cross viene sporcato in corner.

72' - Gioco fermo adesso, Barberà chiede il cambio a Oscar Lopez con un cenno inequivocabile. Ora il Barcellona è in 10, in attesa dei cambi.

25' - Punizione dal limite conquistata con caparbietà da Esposito, l'Inter ha fretta di battere ma Zanotti non riesce a sorprendere la difesa catalana. Gli ospiti devono accontentarsi di un corner.

24' - Alba sposta regolarmente Zefi scippandogli palla a centrocampo, Guercio mette una pezza con un buon recupero difensivo.

23' - Barberà sbaglia l'ultima scelta, una volta entrato nell'area interista. Capice tutto Fontanarosa, bravo a neutralizzare definitivamente il pericolo.

22' - Non riesce l'intervento pulito a Zanotti, la sua scivolata viene valutata fallosa dall'arbitro.

21' - Stabile spara fuori dallo stadio il pallone, preoccupato a ragion veduta dalla presenza di Barberà.

20' - L'Inter si appoggia spesso e volentieri su Andersen, che in questa circostanza però si lascia andare con troppa facilità perdendo palla.

18' - Fallo in attacco di Pelamatti, messo nelle condizioni da Esposito con una sponda di rendersi pericoloso a pochi metri dalla porta blaugrana.

16' - PRENDE CORAGGIO L'INTER! Andersen, liberato magnificamente da Zefi in area, ci prova da posizione defilata trovando la respinta di Astralaga. La palla scivola in corner.

15' - Il Barcellona, per la seconda volta minacciato dagli avversari, risolve con un colpo di testa di un difensore nei pressi dell'area piccola.

14' - Cantero salva in extremis il Barcellona, allungando in corner un cross interessantissimo di Pelamatti altrimenti diretto a a Esposito pronto a colpire.

12' - Vicens non dà tregua a Esposito, seguendolo come un'ombra anche per non consentirgli una ricezione semplice a 50 metri dalla porta, su una rimessa laterale.

11' - Si gioca praticamente in una sola metà campo, quella dell'Inter, 'abbassata' inevitabilmente dal giro palla di altà qualità catalano.

9' - Dagli spalti parte il coro dedicato per il bomber blaugrana Barberà, sette gol in quattro presenze in Youth League quest'anno.

8' - BARCELLONA SUBITO AVANTI, GOL DI BARBERA'! Azione tutta di prima dei padroni di casa che combinano magnificamente nel'area interista con Garrido e Barberà, il cui putt golfistico termina alle spalle di Calligaris.

7' - Garrido elude l'anticipo di Fontanarosa, poi il passaggio a rimorchio non è all'altezza della sua qualità.

6' - Calligaris si fa sentire teleguidando la difesa

5' - Esposito prova a chiudere la linea di passaggio a Valle, ma con troppa irruenza: il fischio dell'arbitro premia la difesa.

3' - La spizzata di Esposito spiazza Zefi, l'Inter perde il possesso del pallone dopo pochi secondi. Come prevedibile, il pallino resta tra i piedi dei padroni di casa.

2' - Pelamatti respinge con lo stomaco in corner la punizione di Alba. Primo giro dalla bandierina per il Barça, che getta via l'opportunità ancora con Alba. .

1' - Alarcon punta Zanotti sulla sinistra, lo salta in velocità e porta a casa la prima punizione del match. Alba sul punto di battuta, Chivu chiama le marcature.

1' - E' il Barcellona, oggi nei classici colori blaugrana, a dare il primo giro al pallone del match. L'Inter in maglia bianca con la stampa del planisfero in colore light acqua.

15.59 - Fischio d'inizio all'Estadi Johan Cruyff di Sant Joan Despí, comincia in questo momento Barcellona-Inter di Youth League!

15.57 - Le due squadre posano per una foto come da rituale Uefa con il vessillo 'respect'. Arrivano gli applausi dalle tribune.

15.56 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

15.55 - Ecco i 22 protagonisti che, sulle note dell'inno della Youth League, fanno capolino sul campo di gioco dell'Estadi Johan Cruyff preceduti dalla terna arbitrale.

15.54 - Dagli altoparlanti parte l'inno del Barça, come da tradizione, mentre in tribuna si accomoda un ospite graditissimo da questi parti, Dani Alves.

15.55 - La direzione del match è stata affidata alla squadra arbitrale finlandese guidata da Mohammed Al-emara, assistito dai connazionali Turkka Joonas Valjakka e Juuso Mantere. Lo spagnolo David López Jiménez è il quarto ufficiale di gara.

15.51 - Lo speaker annuncia le formazioni, quasi tutto pronto per il fischio d'inizio.

15.50 - Si gioca, come detto, all'Estadi Johan Cruyff di Sant Joan Despí, un impianto progettato da Batlle i Roig Arquitectura, uno dei principali studi di architettura di Barcellona. E' una struttura straordinariamente moderna, inaugurata tre anni fa, con una capienza di 6.000 persone e che presenta diverse tecnologie innovative. L'impianto è anche uno dei primi in Europa a utilizzare l'illuminazione a LED ed è dotato di due tabelloni video per garantire agli spettatori la migliore esperienza possibile, con lo schermo che mostra non solo il punteggio ma anche altri contenuti come i replay delle partite. Lo stadio è profondamente identitario anche a livello cromatico, con il rosso dell'edificio combinato al blu dei seggiolini e il messaggio "Mes que un club” scritto in giallo nella zona di fronte alla tribuna stampa.

15.46 - Il warm up delle due formazioni si conclude con una sessione di tiri da fuori area. Ora il rientro negli spogliatoi.

15.45 - Il bilancio complessivo tra Inter e Barcellona è favorevole ai catalani dopo il quinto precedente nella storia della competizione andato in scena martedì scorso: due le vittorie dei nerazzurri (3-0 al Johan Cruyff e 2-0 a Sesto), tre quelle dei catalani (2-1 al Mini Estadi, 2-0 e 6-1 al Breda).

15.40 - Dal canto suo, il Barça, complice il primo inciampo in stagione contro il Damm nell'ultimo turno della Division de Honor Juvenil, ha perso la leadership in classifica in favore del Saragozza che ha allungato a +3.

15.35 - Come detto nella presentazione, l'avvio nel torneo nazionale dell'Inter è stato disastroso: 4 sconfitte, tutte in trasferta, 3 pareggi e nemmeno una vittoria dopo sette giornate. Il dato dei gol fatti e subiti è impietoso: 7 a 13, con un -6 di differenza reti.

15.30 - Sette punti in Coppa per i catalani, costretti a dividere la posta in palio solo con il Bayern Monaco in una partita da montagne russe finita 3-3: la squadra di Oscar Lopez somma al rotondo 6-1 all'Inter il tris comodo al Viktoria Plzen all'esordio.

15.26 - C'è anche Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell'Inter, al fianco della squadra nel momento più delicato della gestione Chivu.

15.25 - Come detto prima, sono quattro i punti totalizzati in tre partite europee dai nerazzurrini che, oltre alla disfatta di Sesto San Giovanni, hanno strappato un pari in rimonta al Bayern Monaco (2-2) e imposto un 3-0 netto al Viktoria Plzen, fino a oggi l'unica vittoria stagionale considerando tutte le competizioni.

15.21 - Ecco anche i giocatori di movimento nerazzurri.

15.20 - Ora quelli del Barcellona, oltre alla terna arbitrale, sulle note di 'Eyes of the tiger'.

15.16 - Entrano in campo i portieri dell'Inter per il riscaldamento.

15.15 - Buone notizie da Plzen in chiave secondo posto per l'Inter: il Bayern Monaco non è andato oltre il 3-3 con il Viktoria, che ora lo precede in classifica di un punto a quota 4 come i nerazzurri.

15.10 - Tre cambi per Oscar Lopez rispetto all'undici titolare che ha sbancato il Breda con uno schiacciante 6-1: nel cuore della difesa, Cantero prende il posto di Fernandez, mentre in mezzo l'unico superstite è il capitano Garrido, con Vicens e Alba che sostituiscono Unai Hernandez e Gerard Hernandez. Confermato il tridente offensivo Akomach-Barberà-Alacron.

15.05 - Senza Valentin Carboni e Dennis Curatolo, prestati per l'occasione a Simone Inzaghi, Cristian Chivu lancia dal 1' Zefi al fianco di Esposito in attacco. Rientro in Coppa per Zanotti, che verosimilmente giocherà a centrocampo completando, da laterla destro, la linea a quattro con Andersen, Bonavita e Di Maggio. La difesa davanti a Calligaris, a questo punto, dovrebbe essere a tre con Guercio, Stabile e Fontanarosa. In panchina da segnalare un rientro importante: c'è Iliev da utilizzare come arma a partita in corso.

15.00 - FORMAZIONI UFFICIALI:

BARCELLONA (4-3-3): Astralaga; Fort, Cantero, Riad, Valle; Garrido, Vicens, Alba; Akomach, Barberà, Alarcon. A disposizione: Kochen, Casas, Almeida, Dani Rodriguez, Unai Hernandez, Yamal, Guiu Paz. Allenatore: Oscar Lopez.

INTER (3-5-2) Calligaris; Guercio, Stabile, Fontanarosa; Zanotti, Andersen, Bonavita, Di Maggio, Pelamatti; Esposito, Zefi. A disposizione: Basti, Kamate, Iliev, Martini, Grygar, Di Pentima, Quieto. Allenatore: Cristian Chivu.

14.55 - L'umiliazione europea inflitta allo stadio Breda dal Barcellona Juvenil A otto giorni fa brucia ancora sulla pelle dell'Inter Primavera che, come se non bastasse, porta anche le ferite del brutto ko domenicale di Trigoria con la Roma, arrivato sotto gli occhi di José Mourinho, che l'ha relegata addirittura al penultimo posto della classifica in campionato. Il calendario, in più, ha tirato un brutto colpo basso a Cristian Chivu mettendolo di nuovo di fronte al fantasma blaugrana, l'avversario peggiore possibile visto il momento e il cocente 6-1 tennistico dell'andata. Dall'Estadi Johan Cruyff di Sant Joan Despí, benvenuti a Barcellona-Inter, gara valida per la quarta giornata del girone C di Youth League. Il kick-off è fissato per le ore 16.