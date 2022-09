Oggi, primo settembre, alle ore 20 chiuderà la sessione estiva del calciomercato in Italia. E fino a quell'ora in Viale della Liberazione e dintorni ci sarà ancora da lavorare, in uscita e, si spera, anche in entrata. Al di là delle aspettative francesi su Milan Skriniar , blindato dall'Inter, i nerazzurri dovranno trovare una sistemazione ai due giovani Eddie Salcedo e Lucien Agoumé cercando anche di accontentare Simone Inzaghi sull'arrivo di un nuovo difensore, con Francesco Acerbi in attesa solo di una chiamata.

L’arrivo di Marotta nella sede dell’Inter: si chiude la trattativa per Acerbi ️ pic.twitter.com/d1YzLi6RYQ — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) September 1, 2022

14.30 - Sciolte le ultime riserve: Eddie Salcedo, attaccante classe 2001, si appresta a lasciare ancora l'Inter per approdare al Bari, in Serie B, club con ambizioni di alta classifica pur se neopromosso. Il trasferimento, come appreso dalla nostra redazione, avverrà in prestito secco, visto che non si è trovato l'accordo per le cifre del riscatto e dell'eventuale contro riscatto. Per non allungare troppo i tempi, i club hanno deciso di non fissare alcuna valutazione e di riparlarne a fine stagione. La firma dell'attaccante è in programma alle 15.30, poi sarà tempo di annunci.

13.33 - Con Federico Pastorello impegnato sul fronte Arthur-Liverpool, come appurato da FcIN a definire il trasferimento in prestito di Francesco Acerbi all'Inter è il fratello Andrea. Tutto definito con il giocatore e con la Lazio, non resta che aspettare le visite mediche del pomeriggio.

13.18 - Il Paris Saint-Germain è pronto al rilancio per Milan Skriniar. Stando ai colleghi francesi di RMC Sport, il club di Nasser Al-Khelaifi presenterà un'offerta vicina ai 70 milioni di euro, bonus inclusi, ai nerazzurri che hanno già ribadito l'intenzione di non volersi privare del centrale slovacco. Da quel che filtra dagli ambienti della società parigina, invece, si ritiene che questa offerta possa soddisfare la controparte.

13.16 - A poche ore dalla chiusura del mercato estivo 2022, si sta sbloccando la trattativa che potrebbe portare Francesco Acerbi all'Inter, alla corte di quel Simone Inzaghi che lo ha già allenato alla Lazio e che lo vorrebbe per completare il reparto arretrato dopo la partenza di Andrea Ranocchia. Restano pochi dettagli da definire, è in arrivo l'ok definitivo. Lo riporta Sky Sport.

12.50 - Skriniar, il PSG non molla. Di fronte ai ripetuti rifiuti della dirigenza interista, secondo l'Équipe, è entrato in scena il presidente Nasser Al-Khelaïfi che ora sta dialogando direttamente con l'omologo Steven Zhang, sempre fermo sulla richiesta di 80 milioni di euro. Una nuova offerta potrebbe arrivare a metà giornata. "Ormai la trattativa si gioca tra i due presidenti, Zhang vuole 80 milioni di euro", spiegano i colleghi francesi.

12.09 - Una voce nata ieri ma morta sul nascere: Jordi Alba non andrà né all'Inter né in un altro club. Secondo Sport, il terzino ha deciso di rimanere al Barcellona.

11.57 - Manuel Akanji è un giocatore del Manchester City. L'Inter aveva pensato a lui per rinforzare la difesa, anche come possibile parametro zero in vista della prossima stagione.

11.48 - Strada spianata per Eddie Salcedo direzione Bari. L'attaccante classe 2001, come appurato da FcIN, sta per trasferirsi in prestito nella squadra pugliese, che ambisce a essere protagonista in Serie B. Da definire ancora la formula, se prestito secco o con diritto di riscatto e contro riscatto.

11.32 - Lucien Agoumé torna in Francia. Come appreso dalla nostra redazione, il centrocampista francese giocherà questa stagione in prestito con la maglia del Troyes. Accordo trovato poco fa tra i due club. Nel pomeriggio le visite mediche.