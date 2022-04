16.25 - Stato di grazia per l'Inter Primavera che arriva a Interello dopo aver collezionato 11 risultati utili consecutivi ottenuti dallo scorso 16 febbraio in poi, giorno dell'ultima sconfitta stagionale incassata per mano della Fiorentina: il bilancio parla di nove vittorie (Bologna, Juve, Hellas, Cagliari, Sassuolo, Pescara, Genoa, Lecce e Torino) e tre pareggi (vs Empoli, Roma e Napoli).

16.20 - Quattro novità rispetto alla vittoria col Torino nell'11 titolare scelto oggi da Cristian Chivu: in difesa, davanti al confermato Botis, Cortinovis e Franco Carboni prendono il posto di Moretti e Fontanarosa completando la linea a quattro con Silvestro e Hoti. In mezzo, dopo il 'prestito in prima squadra', Sangalli riprende il comando del centrocampo in mezzo a Casadei e Fabbian; in attacco, Peschetola viene preferito a Valentin Carboni per ispirare la coppia Jurgens-Zuberek.

16.15 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER: 21 Botis; 19 Silvestro, 5 Hoti, 3 Cortinovis (C), 6 Franco Carboni; 8 Casadei, 4 Sangalli, 14 Fabbian; 7 Peschetola; 9 Jurgens, 35 Zuberek.

A disposizione: 12 Basti, 32 Calligaris, 10 Iliev, 15 Fontanarosa, 16 Cecchini Muller, 18 Nunziatini, 22 Abiuso, 23 Moretti, 25 Grygar, 27 Dervishi, 38 Valentin Carboni. Allenatore: Cristian Chivu.

SPAL: 22 Magri; 3 Borsoi, 5 Csinger, 6 Nador, 11 Forapani, 28 Puletto, 38 Wilke, 40 Sperti, 77 Noireau, 80 Mihai, 99 Ellertsson.

A disposizione: 1 Rigon, 2 Bugaj, 4 Saio, 14 Simonetta, 17 Orfei, 18 De Milato, 21 Fiori, 24 Saiani, 30 Roda, 34 Breit, 37 Contiliano, 49 Traore.

Allenatore: Paolo Andrea Mandelli.

Il primo posto è lì, dista tre punti, un'occasione troppo grande per non essere sfruttata dall'Inter Primavera, che oggi ospita la Spal, già retrocessa, per mettere pressione alla Roma, domenica impegnata contro un avversario scomodo come il Cagliari. Mal che vada, se i nerazzurrini faranno il loro dovere, aumenteranno il gap sui sardi, potenzialmente a -1 dal secondo posto di Cristian Chivu. Dal Suning Youth Development Centre in memoria di Giacinto Facchetti, benvenuti a Inter-Spal Primavera, gara valida per la 32esima giornata del campionato Under 19. Il kick-off è fissato per le 17.