Beppe Marotta, presidente dell'Inter, è uno degli ospiti dell'evento 'Gli Stati Generali del Calcio', al 'Festival dello Sport di Trento', organizzato dalla Gazzetta dello Sport. "Sono un po' convalescente, purtroppo. Sono rimasto a Milano", le prima parole in collegamento del dirigente nerazzurro.

Dopo le parole di Scaroni, a Marotta viene chiesto il suo punto di vista sulla centralità di avere uno stadio di proprietà per un club di calcio.

"Devo dire che l'analisi di Scaroni è stata perfetta, mi allineo in pieno (leggi qui). Io sono un testimone dell'evoluzione calcistica perché vivo in questo mondo da tanti anni: ho vissuto il modello del mecenatismo e ora dell'imprenditoria vera. Io e Paolo rappresentiamo fondi di investimento importanti. Faccio un grande plauso a Lotito e Cairo, ma il calcio va verso il modello americano, infatti in Serie A ci sono dieci proprietà statunitensi. Quanto al tema stadio, col focus sulla sostenibilità, le società devono ricercare l'asset stadio inteso non solo come fenomeno di aggregazione. Lo stadio va fatto rendere dal punto di vista degli incassi, non deve essere una cattedrale nel deserto ma una casa vissuta ogni giorno della settimana. L'anno scorso noi abbiamo incassato 80 milioni di euro in questa situazione, immaginate con un impianto moderno".