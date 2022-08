Una partita mai banale, che soprattutto negli ultimi anni per un motivo o un altro ha assunto sempre connotati speciali. Ma soprattutto, il primo banco di prova importante per le ambizioni dell’Inter e di Simone Inzaghi in questa stagione: i nerazzurri sono di scena all’Olimpico, nel secondo match del venerdì della terza giornata di Serie A, ospiti della Lazio di Maurizio Sarri. Test di un certo livello, al cospetto di gente come Sergej Milinkovic-Savic e Ciro Immobile, che coi nerazzurri hanno dimostrato di avere il dente avvelenato, e davanti ad un pubblico numerosissimo che accoglierà coi giusti convenevoli il suo ex allenatore prima di spingere i biancocelesti; ma anche l’onda della tifoseria nerazzurra avrà numeri assolutamente non indifferenti ed è pronta a caricare Romelu Lukaku e compagni nel primo capitolo di questo strappo di impegni ravvicinati di inizio stagione, tra campionato e una Champions League che visto il girone sorteggiato ieri a Istanbul si preannuncia più tosta che mai. Fischio d’inizio dell’arbitro Michael Fabbri alle ore 20.45: seguite con noi di FcInterNews.it questo big match con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.

19.50 - Novità anche per la Lazio rispetto alle indiscrezioni della vigilia: Danilo Cataldi è stato preferito a Marcos Antonio a centrocampo. Conferma tra i pali per Ivan Provedel, davanti Felipe Anderson e Mattia Zaccagni appoggeranno Ciro Immobile. Manuel Lazzari è titolare in difesa.

19.47 - La novità, peraltro già annunciata nei giorni fa, è l'inserimento a centrocampo di Roberto Gagliardini, preferito ad Hakan Calhanoglu presumibilmente per avere più filtro su Sergej Milinkovic-Savic. Inzaghi premia lo stato di forma di Federico Dimarco preferendolo a Robin Gosens. Per il resto, confermati gli undici base con i soliti due Lautaro Martinez e Romelu Lukaku lì davanti.

19.40 - Ecco le formazioni ufficiali di Lazio-Inter:

LAZIO (4-3-3): 94 Provedel; 29 Lazzari, 4 Patric, 13 Romagnoli, 77 Marusic; 21 Milinkovic-Savic, 32 Cataldi, 5 Vecino; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 20 Zaccagni.