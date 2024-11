Se non è la notte della verità, poco ci manca. Questa sera, a San Siro, oltre ai tre punti c'è in palio un segnale forte da dire alla reciproca rivale. Antonio Conte torna, insieme al pupillo Romelu Lukaku, nella San Siro nerazzurra dopo l'avventura culminata con lo Scudetto 2020-2021, e lo fa coi galloni di leader del campionato col Napoli. Quei galloni che Simone Inzaghi, dopo la vittoria di Champions League contro l'Arsenal, ambisce a strappargli via per arrivare alla nuova pausa per le Nazionali in vetta alla classifica con tutti i benefici che in termini soprattutto di morale ciò comporterebbe. Si accendono i riflettori per un match che più big match probabilmente non si può: Inter e Napoli a duello, il piatto è di quelli che sarebbe un peccato perdere. Fischio d'inizio dell'arbitro Maurizio Mariani alle ore 20.45: segui con noi di FcInterNews.it questa sfida con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.

20.27 - Come prevedibile, ogni inquadratura di Lukaku sui maxischermi di San Siro viene accolta da una pioggia di fischi.

20.09 - Arriva anche il momento dell'Inter.

20.08 - Il Napoli fa capolino sul prato di San Siro, inizia il warm-up degli uomini di Conte.

19.59 - Portieri del Napoli in campo per il riscaldamento.

19.58 - Billy Gilmour e non Stanislav Lobotka a centrocampo: questa l'unica piccola sorpresa nelle scelte di Antonio Conte, che davanti propone l'attesissimo ex Romelu Lukaku con Kvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano.

19.55 - Non si lascia niente al caso in casa Inter: c'è il primato solitario da puntare e Simone Inzaghi si affida alla sua formazione migliore, con Denzel Dumfries che vince l'unico possibile ballottaggio per il ruolo di quinto a destra. Si rivede Acerbi in difesa, davanti spazio alla coppia Marcus Thuram-Lautaro Martinez.

19.44 - Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Napoli:

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 4 Buongiorno, 17 Olivera; 99 Anguissa, 6 Gilmour, 8 McTominay; 21 Politano, 11 Lukaku, 77 Kvaratskhelia.

In panchina: 14 Contini, 25 Caprile, 5 Jesus, 7 Neres, 16 Marin, 18 Simeone, 23 Zerbin, 26 Ngonge, 30 Mazzocchi, 37 Spinazzola, 68 Lobotka, 81 Raspadori.

Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: Marini. Assistenti: Giallatini - Colarossi. Quarto ufficiale: Marcenaro. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Aureliano.

