INTER-JUVENTUS 1-1 (3' Topalovic (I), 42' Crapisto (J))

19.06 - Squadre che tornano in campo per l'inizio del secondo tempo.

HALFTIME REPORT - Primo tempo a ondate al Konami Centre, dove Inter e Juventus si alternano nella gestione del match. Bell'avvio dei nerazzurri che trovano la rete dopo pochi minuti con Luka Topalovic e creano le occasioni più interessanti, poi i bianconeri crescono sospinti dalle folate di Merola e nel finale del tempo riescono a rimettere in equilibrio la partita con una bella azione in transizione conclusa da Crapisto con un tocco morbido a scavalcare Calligaris.

45' + 2' - Con qualche secondo di anticipo, Allegretta manda tutti negli spogliatoi: è 1-1 all'intervallo tra Inter e Juventus, gol di Topalovic e Crapisto.

45' + 1' - Saranno due i minuti di recupero.

45' - Ventre sfonda sulla destra e mette in mezzo trovando però Re Cecconi pronto a spazzare via.

43' - Reazione immediata dell'Inter, tiro di Mosconi deviato da Radu in corner.

42' - Crapisto! Pareggio della Juventus! Pagnucco lancia una transizione fulminante dei bianconeri che coglie un po' impreparata la difesa nerazzurra, Vacca appoggia in area per Crapisto che a tu per tu con Calligaris non può sbagliare.

40' - Primo giallo del match per Merola che sgambetta Topalovic.

38' - Cocchi tenta un'altra giocata un po' rischiosa, sanata dal fallo di Vacca.

36' - Spinaccè si rialza, da valutare comunque le sue condizioni.

36' - Spinaccè è a terra per problemi muscolari, medici al lavoro.

35' - Altra conclusione di Merola che non inquadra la porta, Calligaris accompagna la palla all'uscita.

33' - Topalovic prova la specialità della casa, il tiro dalla distanza: palla però abbondantemente fuori.

33' - Cocchi pretende troppo da se stesso, cercando il numero tra tre difensori e perdendo palla.

31' - Buona chance per la Juve, palla messa in mezzo di testa da Ventre spazzata via da Re Cecconi.

30' - Ancora Merola prova a scuotere la Juve, tiro potente ma centrale bloccato da Calligaris.

29' - Brutto errore di Calligaris, che regala una rimessa alla Juventus.

25' - Altro cross di Berenbruch, traiettoria letta bene da Radu che blocca in presa alta.

24' - Brutto intervento di Pagnucco su Mosconi: il difensore della Juve chiede scusa all'avversario mentre viene redarguito da Allegretta.

21' - Lancio lunghissimo di Zanchetta, Radu si prodiga in un'uscita kamikaze mandando la palla in fallo laterale di testa.

19' - Insiste l'Inter, Mosconi prova a mettere in mezzo per Spinaccè una palla che però viene controllata in presa bassa da Radu.

18' - De Pieri controlla bene un pallone e serve Mosconi che calcia a botta sicura, ma trova la risposta di Radu.

17' - Radu esce bene e anticipa Spinaccè pronto ad accorrere su un pallone servito da Cocchi.

15' - Boufandar serve Crapisto che entra in area e riesce a guadagnare un corner. Avvistato sulle tribune del Konami Centre Aleksandar Stankovic

13' - Cocchi tenta il doppio gioco di prestigio su Rizzo che però finisce col togliergli il pallone.

13' - Juventus che si fa ancora viva in area avversaria, De Pieri libera ma poi Berenbruch sbaglia il controllo riconsegnando palla ai bianconeri.

9' - Juve che prova a reagire con un bel numero di Merola che salta due avversari, dialoga con Crapisto, entra in area ma poi calcia malissimo davanti a Calligaris.

8' - Prova a sfondare Cocchi, ben controllato da un difensore della Juve.

7' - Inter che gestisce il possesso del pallone, partendo da Calligaris.

IL GOL DI TOPALOVIC: Gol a dire la verità dalla paternità incerta, ma che nasce da una bella azione corale dell'Inter con Berenbruch che lancia lo sloveno bravo a spaccare la difesa bianconera e saltare Radu con un tocco vellutato che tocca il palo, rimpalla su Pagnucco e viene ribadito da Mosconi in porta.

3' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEERRR!! LUKAAAAAAAAAAAA TOPAAAAALOOOOOVIIIICCCC!!!

2' - Bel taglio sul primo palo di Berenbruch sul cross dalla destra, Radu respinge d'istinto.

1' - Subito prima chance per i nerazzurri, con punizione guadagnata da De Pieri. Cross di Cocchi allontanato dalla difesa Juve.

18.02 - Terminato il minuto di silenzio per Papa Francesco, primo pallone del match per l'Inter: PARTITI!

18.00 - Squadre in campo per il prepartita.

IL TABELLINO

INTER-JUVENTUS 1-1

MARCATORI: 3' Topalovic (I), 42' Crapisto (J)

INTER: 1 Calligaris; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi, 5 Alexiou, 3 Cocchi; 29 Topalovic, 4 Zanchetta, 7 Berenbruch; 30 De Pieri, 11 Spinaccè, 18 Mosconi.

In panchina: 21 Zamarian, 6 Maye, 9 Lavelli, 10 Quieto, 14 Bovo, 16 Venturini, 17 Motta, 19 Della Mora, 25 Zouin, 26 Garonetti, 27 Pinotti.

Allenatore: Andrea Zanchetta

JUVENTUS: 40 Radu; 7 Ventre, 31 Rizzo, 3 Martinez, 16 Pagnucco; 5 Boufandar, 33 Ngana; 38 Savio, 8 Crapisto, 36 Merola; 10 Vacca.

In panchina: 12 Marcu, 2 Nisci, 6 Ripani, 9 Pugno, 13 Verde, 15 Montero, 17 Biliboc, 21 Finocchiaro, 27 Sosna, 35 Djahl, 37 Lopez.

Allenatore: Francesco Magnanelli

Arbitro: Allegretta. Assistenti: Colaianni-Chichi

Note

Ammoniti: Merola (J)

Corner: 1-1

Recupero: 1°T 2'.

