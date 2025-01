19.50 - Si accende l'atmosfera all'Al-Awwal Park: in corso una breve cerimonia con giochi di luci.

19.45 - Ancora 15 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Inter-Atalanta, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

19.35 - L’Inter ha vinto tutte le ultime sei gare giocate contro l’Atalanta, tenendo in considerazione tutte le competizioni (le due più recenti con il punteggio di 4-0), dopo che non aveva trovato il successo in sette dei nove precedenti (6N, 1P). I nerazzurri di Milano potrebbe ottenere almeno sette vittorie consecutive contro la Dea per la prima volta dal periodo tra il 1964 e il 1967 (otto in quel caso).

19.30 - Squadre in campo da qualche minuto per il classico warm up pre-gara. Tra mezzora il fischio d'inizio.

19.25 - L'Inter va a caccia di uno storico poker di vittorie consecutive in Supercoppa italiana dopo aver messo in bacheca il trofeo nelle ultime tre edizioni, tutti sotto la gestione Simone Inzaghi, recordman con cinque affermazioni. A nessuna squadra, nella storia della competizione, è mai riuscita questa impresa: il Milan si fermò al tris, tra il 1992 e il 1994.

19.20 - L'Atalanta tra poco farà il suo debutto in Supercoppa italiana sfidando l'Inter, alla 13esima partecipazione nella competizione al pari del Milan. La Juve, l'altra squadra che prenderà parte alla final 4 di Riad, primeggia a quota 18 gettoni. Curiosità: la Dea sarà la 12esima formazione differente a giocare una gara in Supercoppa Italiana; l’ultima che ha trovato il successo nella sua prima partita giocata in questa competizione è stata la Lazio, contro la Juventus nel 1998.

19.11 - Sorprendono, invece, le decisioni di Gian Piero Gasperini, che con sei cambi rivoluziona la Dea rispetto a quella vista all'Olimpico di Roma domenica scorsa: le novità sono Kossounou, Scalvini, Ruggeri, Samardzic, Brescianini e Zaniolo. Finiscono in panchina Djimsiti, Ederson, Bellanova Pasalic, Lookman e De Ketelaere.

19.10 - Scelte di formazione confermate in casa Inter: Inzaghi ripropone in blocco l'11 che a Cagliari ha vinto l'ultima partita del 2024. Davanti a Yann Sommer, quindi, sarà ancora De Vrij a guidare il reparto con Bisseck e Bastoni ai suoi lati. In mezzo al campo, riecco il solito trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan, mentre Dimarco e Dumfries agiscono da quinti. In attacco, neanche a dirlo, la ThuLA.

19.05 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 42 Palacios, 50 Aidoo, 51 Alexiou, 52 Berenbruch, 99 Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi.

ATALANTA (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 3 Kossounou, 4 Hien, 23 Kolasinac; 77 Zappacosta, 15 De Roon, 42 Scalvini, 22 Ruggeri; 24 Samardzic, 44 Brescianini; 10 Zaniolo. A disposizione: 28 Rui Patrício, 31 Rossi, 2 Toloi, 6 Sulemana, 8 Pašalić, 11 Lookman, 13 Ederson, 16 Bellanova, 17 De Ketelaere, 19 Djimsiti, 27 Palestra, 48 Vlahović. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

19.00 - La prima delle due semifinali di Supercoppa italiana a Riyad è il meglio che il calcio nostrano possa offrire in questo momento: i campioni d'Italia dell'Inter, nonché detentori del trofeo, sfidano la squadra che ha esportato il made in Italy oltre i confini lo scorso 22 maggio grazie allo storico trionfo in Europa League. Con Juve e Milan a completare il quadro delle partecipanti alla final 4, però, non si può parlare di finale anticipata, come puntualizzato alla vigilia da Simone Inzaghi, che contro l'esordiente Gian Piero Gasperini insegue il poker di successi consecutivi nella competizione, un'impresa mai realizzata da nessuno. Dall'Al-Awwal Park, benvenuti a Inter-Atalanta (fischio d'inizio alle ore 20).