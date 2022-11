23' - Calcio di rigore per l'Atalanta! Fallo di De Vrij su Zapata, Chiffi non ha dubbi.

30' - De Vrij spazza in fallo laterale un cross dalla sinistra, Inter in difficoltà.

32' - Bel suggerimento di Calhanoglu per Dzeko, che però non arriva sul pallone.

43' - Grande azione innescata da Calhanoglu, palla in mezzo per Lautaro che in scivolata manda sull'esterno della rete.

13' - Gran lancio di Onana a servire Dimarco che arriva a ridosso dell'area e calcia, palla sporcata e bloccata da Musso.

11' - Puntigliosamente, Chiffi fa battere una rimessa laterale per ben tre volte all'Atalanta.

9' - Si rialza Bastoni, nulla di grave.

8' - Hateboer spinge Bastoni che va a sbattere contro i cartelloni pubblicitari, il difensore necessita dell'intervento dei medici.

6' - Calhanoglu atterra Pasalic poi ha da recriminare con Chiffi che fischia il fallo.

5' - Leggerezza di Dimarco sul cambio di fronte, Lookman viene fermato dall'intera difesa in blocco.

4' - Pallone in mezzo all'area interista non controllato da Koopmeiners, Onana accompagna la sfera all'uscita.

2' - Giropalla Inter con l'Atalanta che pressa molto alta.

-----

12.29 - Calcio d'inizio del match a favore dell'Atalanta: PARTITI!

12.27 - Skriniar ed Hateboer davanti a Chiffi per il sorteggio del campo.

12.26 - Sulle note di 'Whatever you want' degli Status Quo, Atalanta e Inter entrano in campo.

12.25 - Panchinari che prendono posto.

12.20 - Cambio dell'ultimo minuto per Gasperini. Toloi non è disponibile, al suo posto giocherà Palomino.

12.11 - Squadre che tornano negli spogliatoi, fra pochi minuti sarà Atalanta-Inter.

----

IL TABELLINO

ATALANTA-INTER 1-1

MARCATORI: 25' Lookman (A, rig.), 36' Dzeko (I)

ATALANTA: 1 Musso; 6 Palomino, 28 Demiral, 42 Scalvini; 33 Hateboer, 13 Ederson, 7 Koopmeiners, 3 Maehle; 88 Pasalic; 11 Lookman, 91 Zapata.

In panchina 31 Rossi, 57 Sportiello, 2 Toloi, 5 Okoli, 10 Boga, 17 Hojlund, 18 Malinovski, 19 Djimsiti, 21 Zortea, 22 Ruggeri, 93 Soppy.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

INTER: 24 Onana; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 77 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martnez.

In panchina: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 8 Gosens, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 15 Acerbi, 45 Carboni, 46 Zanotti, 77 Brozovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Chiffi. Assistenti: Baccini - Colarossi. Quarto ufficiale: Manganiello. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Muto.

Note

Corner: 2-1