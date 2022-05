46' - LA PIU' GRANDE OCCASIONE PER L'INTER A FINE PRIMO TEMPO! Abiuso fa tutto bene, costruendosi la possibilità di tirare a giro sul secondo palo. Ma si intromette un compagno, Peschetola, che fa il miglior difensore della Roma e salva Mastrantonio. Il 7 nerazzurro, peraltro, è in offside: si alza la bandierina del guardalinee.

46' - Duplice fischio di Michele Giordano, finisce qui il primo tempo di Roma-Inter Primavera! Poche emozioni e zero gol al Mapei Stadium, dove le due finaliste sentono tanto la pressione e finiscono per annullarsi.

21.30 - Doppio cambio all'intervallo per Alberto De Rossi: Keramitsis per Feratovic e Tahirovic per Cherubini.

51' - Non gira il tiro di Faticanti: la palla scivola via lontanissima dallo specchio di porta difeso da Rovida.

53' - Diversi errori di misura nei passaggi da ambo le parti: non proprio un grande spettacolo in questo frangente.

55' - Ora è la Roma ad avere in mano il pallino del gioco, si gioca costantemente nella metà campo interista. Infatti arriva il secondo corner in pochi minuti.

59' - Pessima scelta di Casadei che rifiuta il tiro con visuale aperta per cercare uno scavetto improbabile verso Abiuso in area.

62' - Volpato tenta un'imbucata ambiziosa. Troppo per Satriano che non può arrivare in tempo sul pallone.

65' - In realtà sono due i cambi chiamati da Chivu: Valentin Carboni per Peschetola e Zuberek per Jurgens. Nella Roma Padula prende il posto di Satriano.

68' - Liscio di Ndiaye in area, ma Casadei e Abiuso non ne approfittano ostacolandosi a vicenda.

68' - Non memorabile il tiro mancino da distanza siderale tentato da Carboni: palla in fila Z della curva dietro alla porta di Mastrantonio.

70' - GOL DI VICARIO, ROMA IN VANTAGGIO! Si sblocca la situazione da palla inattiva: il 3 giallorosso, perso completamente in area, salta indisturbato e insacca di testa alle spalle di Rovida.

73' - Arrivano forti dalle tribune i cori di incitamento per i ragazzi di Chivu in questo momento complesso.

77' - Valentin Carboni non riesce a duettare con Zuberek, anticipato in area da Tripi. L'azione interista si spegne pochi secondi dopo.

77' - Alberto De Rossi richiama in panchina Volpato e manda in campo Pagano.

86' - Iliev fa un dribbling di troppo sulla linea di fondo e butta via una chance potenzialmente importante per l'Inter.

91' - Padula sguscia via in area, poi fa girare il destro: tiro centralissimo, Rovida blocca in due tempi.

97' - L'INTER LA RIBALTA CON ILIEV, 2-1! Splendida giocata del bulgaro, veramente ispirato, che dopo il tacco lussuoso di Zuberek elude con una finta il ritorno di un romanista in area e poi miraa l'angolino per battere Mastrantonio che a quel punto è spacciato.

104' - Casadei fondamentale anche in difesa, qui per disturbare Cassano che avrebbe avuto altrimenti visuale libera in area per calciare.

43' - Ndiaye non rischia nulla e ricomincia l'azione appoggiandosi su Mastrantonio.

41' - Arriva, in ritardo, il cartellino giallo per Feratovic, accolto con un applauso dal pubblico interista.

41' - Bel doppio passo di Cherubini che, sul lato corto dell'area di rigore, salta secco Casadei prima di crossare forte verso le mani di Rovida.

40' - Fabbian bisticcia col pallone poi lo butta in avanti senza convinzione. Possesso regalato alla Roma.

37' - Feratovic avvisato dall'arbitro: alla prossima è giallo. Ma il pubblico interista presente voleva l'ammonizione immediata per l'intervento col quale il 6 roanista ha effettivamente fermato il contropiede di Abiuso.

35' - Puntuale diagonale stretta di Franco Carboni che impedisce a Missori di colpire la palla da posizione privilegiata nell'area interista.

34' - Franco Carboni diventa il secondo ammonito del match: l'argentino punito per un intervento fuori tempo massimo su Missori di qualche secondo prima.

33' - Tripi, invitato al tiro, calcia contro il muro nerazzurro eretto da Moretti.

32' - Peschetola è il primo ammonito del match: l'arbitro ha giudicato le sue proteste troppo vistose.

31' - Jurgens di prima! Finalmente si fa vedere Carboni, che scalda il suo mancino mettendo un cross tagliato sul primo palo dove sbuca l'estone, il cui tocco in corsa termina largo.

30' - Con un pallone pigro in orizzontale Sangalli mette in difficoltà Casadei, che se la cava chiamando praticamente il fallo dell'avversario con il corpo.

29' - Hoti cerca un cambio di gioco troppo complicato, infatti Jurgens non riesc a tenere in gioco la palla. La Roma fa anche peggio restituendo il possesso.

27' - Peschetola affonda la scivolata su Rocchetti prendendo la palla ma anche le gambe dell'avversario: giusto il fischio dell'arbitro che decide di non estrarre il cartellino giallo.

25' - Fabbian prova a mettere in partita Franco Carboni, il cui cross fa poca strada, respinto dal primo romanista sulla traiettoria.

24' - Troppo morbido il cross di Silvestro per pretendere qualcosa di più dal colpo di testa di Fabbian. Sfuma così l'azione d'attacco della squadra di Chivu.

23' - Intervento energico di Feratovic ai danni di Peschetola che finisce a terra in area. L'arbitro prima lascia correre poi ferma il gioco per permettere allo staff medico romanista di soccorrere il 6 giallorosso che ha avuto la peggio nel contrasto.

22' - Vicario vicino al vantaggio! Nell'area piccola, il 3 romanista prende il tempo a tutti ma non riesce a schiacchiare a rete il colpo di testa, anche perché disturbato da un marcatore.

21' - Qualche brivido sparso nell'area interista, alla fine la Roma porta a casa 'solo' un calcio d'angolo.

19' - Cherubini esce malconcio dopo un contrasto in scivolata con Sangalli: l'Inter sportivamente mette la palla fuori. Tutto ok per il 29 romanista, in piedi dopo pochi secondi.

18' - Satriano, in controtempo, non riesce a dar potenza né precisione al suo colpo di testa. Rovida osserva la palla che esce lemme lemme.

17' - Hoti svirgola il cross proveniente dalla sinistra: corner per la Roma.

17' - L'offensiva della Roma si perde in fallo laterale. Rimessa con le mani per Franco Carboni, fin qui poco coinvolto nella manovra interista.

15' - Finisce alta, tra i fischi del pubblico romanista, la punizione di Casadei, a cui non riesce il bis dopo aver segnato ai giallorossi in campionato.

14' - Feratovic non riesce a frenare la corsa e frana addosso a Peschetola dopo un'esaltante azione di Jurgens: punizione ghiotta per Casadei dal limite dell'area.

13' - Fuori misura il suggerimento di Fabbian che voleva premiare Abiuso: Mastrantonio ringrazia.

11' - Hoti di testa! Il centrale di Chivu svetta sopra tutti in area ma non riesce a correggere in porta il cross dalla bandierina calibrato da Peschetola.

11' - Peschetola! Dopo un'ottima discesa sulla destra di Silvestro 7 nerazzurro cerca il colpo da biliardo: tiro deviato in corner.

9' - Fabbian copre le spalle a Casadei ribattendo il tiro di Missori. Palla sanguinosa persa dal numero 8 davanti alla sua area, bravo a rimediare il compagno di squadra.

8' - Spallata vigorosa ma legale di Ndiaye alle spalle di Jurgens: per l'arbitro non c'è nulla, si riparte con una rimessa da fondo campo.

7' - La Roma minaccia l'Inter per la seconda volta su calcio di punizione: Moretti respinge di testa il cross di Volpato, irrompe Faticanti che calcia di prima a lato.

6' - Ancora Ndiaye protagonista di una buona chiusura difensiva, questa volta con una scivolata in extremis.

5' - Peschetola a giro! Tiro rimpallato, palla docile tra le mani di Mastrantonio. Da sottolineare comunque la bella iniziativa sull'asse Jurgens-Abiuso che ha portato alla conclusione il numero 7.

4' - Volpato cade a terra, questa volta l'arbitro Giordano fa correre l'azione.

3' - Volpato guadagna un interessante calcio di punizione sulla trequarti. E' proprio lui a incaricarsi della battuta: la palla scodellata verso il secondo palo viene allontanata di testa da Casadei.

2' - Ndiaye fa ancora buona guardia controllando lo scatto di Jurgens, prima di appoggiare verso il suo portiere.

1' - Jurgens tampona Ndiaye nell'area romanista: fallo in attacco. Intanto si fanno sentire i tifosi presenti di fede giallorossa.

1' - E' la Roma, in tenuta classica giallorossa, a dare il primo giro al pallone del match. L'Inter veste la divisa nerazzurra a pelle di serpente.

20.30 - Fischio d'inizio al 'Mapei Stadium', comincia in questo momento Roma-Inter Primavera!

20.28 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

20.26 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo di gioco del Mapei 'Ricci' di Reggio Emilia preceduti dalla quaterna arbitrale sulle note dell'inno della Lega Serie A.

20.25 - La direzione arbitrale del match è stata affidata a Michele Giordano della sezione di Novara. Marco Belsanti di Bari e Marco Lencioni di Lucca sono gli assistenti; quarto ufficiale di gara Marco Monaldi di Macerata.

20.22 - La Coppa dello scudetto è già in bella mostra sul podio, è la prima cosa che vedranno i giocatori appena usciti dal tunnel degli spogliatoi.

20.20 - Ancora 10 minuti d'attesa e poi sarà tempo della finalissima scudetto Roma-Inter Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

20.15 - Nel pre-partita è arrivata una conferma importante relativa alla continuità di Cristian Chivu con l'Under 19 da parte di Roberto Samaden, responsabile del Settore giovanile nerazzurro: "Il suo futuro è sempre sulla panchina dell'Inter Primavera, la nostra logica è di medio periodo e non legata al risultato finale. Noi siamo contenti di andare avanti con lui e lui con noi, a meno che arrivino altre offerte. Abbiamo uno staff formato da persone con la P maiuscola: non è un caso che nelle ultime 5 finali primavera l'Inter c'è stata quattro volte. I risultati non contano ma è un buon termometro. Qui le persone cercano di far crescere i ragazzi non solo dal punto di vista tecnico, l'obiettivo è quello di creare l'ambiente giusto e la società ci permette di farlo e di lavorare al meglio".

20.10 - L'Inter è la squadra che vinto più scudetti Under 19 nella storia, 9, al pari del Torino: Chivu, quindi, oggi potrebbe diventare l'allenatore del decimo titolo. La Roma, invece, è 'ferma' a 9 e punta ad appaiare i rivali odierni.

20.05 - A proposito di risultati, è bene ricordare il regolamento della finalissima, diverso da quello della semifinale: in caso di parità, al termine dei 90 muniti regolamentari, le squadre disputano due tempi supplementari della durata di 15' ciascuno. Qualora, al termine del secondo tempo supplementare, il punteggio dell’incontro dovesse rimanere ancora in parità, si procederà all’esecuzione dei calci di rigore che invece non erano previsti nel penultimo atto.

20.02 - Riscaldamento delle due squadre in corso: parte Inter ci si concentra sui passaggi corti seguiti da scatti brevi.

20.00 - Di fronte a questi numeri e precedenti è evidente il motivo per il quale la Roma sia leggermente favorita per i bookmaker. Tuttavia, Chivu, dopo l'impresa con il Cagliari, ha saputo sintetizzare al meglio perché la sua squadra sembra quella che oltreoceano definirebbero 'del destino': "La Roma ha condotto il campionato, ma noi abbiamo un sogno da inseguire". E in una partita secca, come detto, i nerazzurrini non perdono addirittura da 16 partite.

19.55 - Nei due precedenti stagionali, l'Inter non è mai riuscita a battere la Roma: all'andata, a Interello, si impose la squadra capitolina 1-0 grazie al rigore trasformato da Riccardi, mentre al ritorno finì 1-1 con i gol di Casadei e Voelkerling

19.50 - La Roma è stata padrona assoluta del torneo dalla prima alla 34esima giornata totalizzando 71 punti, frutto di 21 vittorie, 8 pareggi e 5 ko. Dal canto suo, l'Inter, che ha chiuso a quota 64 punti, ha trovato la vera continuità solo da metà febbraio in poi dopo aver fatto registrare una brutta sconfitta con la Fiorentina: uscita addirittura dalla zona playoff, l'Under 19 di Chivu ha infilato 15 risultati utili consecutivi (10 V e 5 N).

19.47 - Due le novità di formazione nell'Inter rispetto al 3-3 col Cagliari, entrambe in attacco: davanti al confermato Peschetola si piazzano Abiuso, eroe sabato con una doppietta, e Jurgens. Il resto è intatto: linea a quattro a schermare Rovida composta da Silvestro, Hoti, Moretti e Franco Carboni, mentre a centrocampo c'è il trio Fabbian-Sangalli-Casadei.

19.45 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

ROMA: 1 Mastrantonio, 2 Missori, 3 Vicario, 5 Tripi, 6 Feratovic, 9 Satriano, 10 Volpato, 15 Ndiaye, 16 Faticanti, 22 Rocchetti, 29 Cherubini.

A disposizione: 30 Baldi, 40 Del Bello, 4 Morichelli, 7 Voelkerling, 8 Tahirovic, 14 Oliveras, 18 Cassano, 26 Louakima, 28 Pagano, 32 Padula, 34 Keramitsis, 42 Pisilli. Allenatore: Alberto De Rossi.

INTER: 1 Rovida, 19 Silvestro, 5 Hoti, 23 Moretti, 6 F. Carboni; 14 Fabbian, 4 Sangalli, 8 Casadei; 7 Peschetola; 9 Jurgens, 22 Abiuso.

A disposizione: 12 Basti, 21 Botis, 10 Iliev, 15 Fontanarosa, 18 Nunziatini, 25 Grygar, 27 Dervishi, 29 Pelamatti, 30 Owusu, 35 Zuberek, 38 V. Carboni.

Allenatore: Cristian Chivu.

La prima volta di Cristian Chivu, l'ultima (probabile) di Alberto De Rossi: questa è Roma-Inter Primavera, la grande classica del campionato di categoria degli ultimi anni che quest'anno vale lo scudetto. E' la sfida più attesa, più giusta, quella che mette di fronte le due squadre migliori della regular season che hanno guadagnato l'accesso alla finalissima ricalcando il loro percorso stagionale: l'una battendo 2-0 meritatamente la Juve semifinalista di Youth League, l'altra compiendo una miracolosa rimonta in 16' da 0-3 a 3-3 contro il Cagliari. Dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, benvenuti a Roma-Inter, finale Primavera 1 Tim Vision 2021-2022 'Trofeo Giacinto Facchetti'. Il fischio d'inizio è fissato per le 20.30.