Gira la ruota, gira la ruota... Dopo le sirene su Lautaro, poi quelle su Barella e quelle su Bastoni, adesso radiomercato torna a mettere le valigie in mano a Milan Skriniar. Secondo Le Parisien, infatti, sarebbe lo slovacco il possibile sacrificio del mercato estivo dell'Inter edizione 2022.

Su Skriniar - stando a quanto riferisce il quotidiano transalpino - sarebbe piombato di nuovo il Paris Saint-Germain, alla ricerca di un centrale da affiancare a Marquinhos. Il nuovo diesse Luis Campos, erede di Leonardo, avrebbe messo nel mirino, oltre a Scamacca, anche il nerazzurro: Campos sarebbe già a Milano per avviare il dialogo con l'Inter, considerando Skriniar e l'attaccante del Sassuolo due priorità del mercato. Da domani, il consulente sportivo di Nasser Al-Khelaifi tornerà alla Factory, la sede del club, per un primo resoconto del suo viaggio e per stabilire le strategie per il futuro.