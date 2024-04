Al di là delle dichiarazioni, tolta quella "rivelatrice" di Mkhitaryan, ad Appiano Gentile tengono moltissimo a vincere la seconda stella nel derby della Madonnina. Ne scrive oggi La Repubblica, che sottolinea come da domani si tornerà al lavoro ad Appiano Gentile, allenamenti al mattino tranne domenica al pomeriggio e poi lunedì sera il trasferimento in pullman a San Siro.

Previsto un bus scoperto, se arriverà lo scudetto, ma martedì sera e non lunedì. Nel 2021 non ci fu a causa del Covid, ricorda ancora il quotidiano. In ogni caso già al lunedì ci sarà eventualmente festa nelle strade e il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica con il Comune di Milano dovranno gestire la situazione in una giornata nel quale è previsto anche lo sciopero della Polizia Locale (ma la prefettura potrebbe precettare i ghisa).

La festa ufficiale potrebbe invece essere al Castello Sforzesco, ma è solo un'ipotesi. A campionato concluso una nuova parata in centro, il 6 giugno alle 20.30, organizzata dalla tifoseria. Tre settimane di feste, insomma. Ma prima lo scudetto va vinto.