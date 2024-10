Allarme rientrato. Dalla Francia arrivano ottime notizie per l'Inter e per Simone Inzaghi, che in queste ore temevano il peggio per l'infortunio alla caviglia accusato ieri sera da Marcus Thuram, uscito anzitempo dal campo dopo aver segnato una tripletta al Torino. Ebbene, stando a quanto riporta l'Équipe, l'attuale capocannoniere della Serie A è stato sottoposto questa domenica a degli accertamenti che non hanno evidenziato alcuna lesione ai legamenti.

Tikus, dunque, domani si presenterà regolarmente a Clairefontaine per preparare con la sua Nazionale le gare di Nations League contro Israele e Belgio.

