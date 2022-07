La trattativa con l'Inter per Milan Skriniar non accenna a sbloccarsi e per questo motivo il Paris-Saint Germain sta iniziando a sondare il terreno per alternative più economiche. Il club nerazzurro è disposto a prendere in considerazione solo offerte superiori ai 70 milioni di euro per sacrificare il suo muro, ma la cifra è ritenuta eccessiva dai parigini.