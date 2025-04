Continuano i rumors che accostano il giocatore dell'Olympique de Marseille, Luis Henrique all'Inter. In Francia sono sicuri: nella lista dei club in fila per il ventitreenne brasiliano, tra cui Bayern Monaco, Newcastle, Nottingham Forest e Inter, la più avanti rispetto alle contendenti è proprio la squadra italiana. Secondo L'Equipe, l'attaccante brasiliano lascerà il club a fine della stagione "e l'Italia è la sua destinazione più probabile".

"Più delude il giocatore, più sembra attirare i contendenti" e delle conversazioni avviate con l'Olympique quelle particolarmente degne di nota sono quelle con i milanesi, anche se non si può parlare ancora di stretta di mano definitiva. I dialoghi tra le due dirigenze sono fluide e quelli de L'Equipe di accordo verbale tra i campioni d'Italia e il giocatore, che ha prolungato in agosto fino al 2028.

Il Marsiglia, inoltre, - nota di colore - alloggia in questi giorni di ritiro italiano presso il Waldorf Astoria Cavalieri che è solitamente la base dei ritiri nella Capitale dell'Inter.

Un 'aperitivo' del possibile futuro italiano dell'ex Botafogo arriva dalla scelta dei Phocéens di svolgere un ritiro in Italia prima della gara di campionato con il Brest: il gruppo di Roberto De Zerbi si è trasferito armi e bagagli a Roma, dove alloggerà fino a sabato presso il Waldorf Astoria Cavalieri. Hotel che, coincidenza o no, viene solitamente scelto dall'Inter per le proprie trasferte nella Capitale...

