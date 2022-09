Negli ultimi novanta minuti l'Italia si gioca il primo posto che vale l’accesso alla Final Four di Nations League e lo fa sfidando la sorprendente Ungheria di Marco Rossi. Alla 'Puskas Arena' di Budapest sono tre gli interisti in campo lanciati dal 1' dal ct Mancini: in difesa trova ancora una volta spazio Francesco Acerbi, con Federico Dimarco che trova un'altra conferma dopo la grande prestazione di San Siro contro l'Inghilterra. Maglia da titolare anche per Nicolò Barella, mentre Alessandro Bastoni parte di nuovo dalla panchina.