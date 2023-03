Serata amara per i tifosi interisti che si possono consolare con il gol e l'ottima prestazione di Lukaku in Germania-Belgio, ma tutti i pensieri sono inevitabilmente rivolti al problema muscolare accusato da Calhanoglu in Turchia-Croazia: il centrocampista nerazzurro ha abbandonato il campo nel primo tempo scuro in volto, toccandosi alla zona inguinale. Da capire l'entità dell'infortunio e gli eventuali tempi di recupero. La partita, valida per le qualificazioni ai prossimi Europei, è stata vinta dalla Croazia per 0-2 (doppietta dell'ex Inter Kovavic): maglia da titolare a centrocampo e 90 minuti per Marcelo Brozovic.