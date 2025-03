Iniziata la nuova giornata di partite internazionali, con le prime sfide di ritorno dei playoff promozione-retrocessione di Nations League. In campo in particolare la Turchia di Vincenzo Montella, che sfiderà l'Ungheria alla Puskas Arena di Budapest nel tentativo di difendere il 3-1 dell'andata e strappare la promozione in Lega A. Regolarmente titolare, con fascia da titolare al braccio, il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu.

Calhanoglu che al minuto 37 ha anche il compito di sbloccare il risultato con la specialità della casa: è lui, infatti, a trasformare il calcio di rigore assegnato per fallo su Ismail Yuksek spiazzando il portiere magiaro Dénes Dibusz. Che due minuti dopo deve inchinarsi anche ad Arda Güler, nome caldo del mercato interista, che con un bel piattone di sinistro trova il gol del 2-0 che praticamente suggella la promozione della Turchia alla Lega A.

In campo anche Austria e Serbia: inizialmente in panchina l'interista Marko Arnautovic.

