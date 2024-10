Secondo gol nel giro di pochi giorni per Piotr Zielinski, in rete con la sua Polonia anche contro la Croazia. Ma anche un po' di preoccupazione: a Varsavia è l'interista sbloccare il match di Nations League con un sinistro a incrociare dopo appena cinque giri di orologio, ma al 74' è costretto a lasciare il campo per un problema muscolare. Il giocatore - riferiscono i media polacchi - è uscito sulle due gambe toccandosi il bicipite femorale. La speranza dell'Inter e di Inzaghi è che non si tratti di nulla di grave.

La reazione della squadra di Dalic dopo il gol di Zielinski è prepotente: Borna Sosa, Sucic e Baturina firmano rimonta e momentaneo allungo. I padroni di casa, però, non si arrendono e trovano il definitivo pareggio, con Zalewski e Szymanski che inchiodano il risultato finale sul 3-3.

Zielinski with another goal for 🇵🇱!pic.twitter.com/DMPxBrxc8v — F.C. InterData (@Fcinterdata) October 15, 2024

