Stefano Sensi è ormai davvero al capolinea dell'avventura con l'Inter. Stavolta, arrivati a fine contratto, le strade si separeranno definitivamente, come sottolinea anche Il Giorno nelle sue pagine odierne. Sta quindi per chiudersi la parabola di quello che, a settembre 2019, venne definito addirittura un "piccolo Iniesta", in un periodo nel quale aveva inanellato una serie di prestazioni di altissimo livello e fatto avvicinare persino gli osservatori del Barcellona.

Sfumato il passaggio al Leicester in gennaio, il centrocampista dovrà scegliere dove proseguire la carriera in estate per provare a riprendersi anche la maglia della nazionale, già vestita in passato. Il quotidiano ricorda le sue parole pronunciate a Le Iene, qualche settimana fa, a seguito di uno scherzo telefonico. «È chiaro che quando ci si trova davanti a quelle scelte, alla fine della fiera, per chi ci va contano tanto i soldi», aveva detto riguardo a un possibile passaggio in Arabia Saudita. Sempre ricordando che alla Fiorentina ci sono dei grandi estimatori del giocatore. Difficile, invece, ripassi il treno della Premier.