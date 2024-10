Fiato sospeso in casa Inter per le condizioni di Piotr Zielinski, che si è fermato durante l'ultimo impegno con la Polonia. Il giocatore ha sentito un leggero fastidio e oggi al rientro ad Appiano verrà sottoposto agli esami di rito. La speranza in casa nerazzurra è di scongiurare di perdere il centrocampista in vista del ciclo che attende i nerazzurri.

L'eventuale assenza di Zielinski rischia infatti di complicare le ipotesi di turnover. Avrebbe probabilmente trovato spazio nei prossimi impegni alternandosi a centrocampo con Frattesi, Mkhitaryan, Calhanoglu e il rientrante Barella. Senza Zielinski, invece, qualcuno rischia gli straordinari, anche perché Barella andrà maneggiato con cura dopo essere stato fuori per alcune settimane.