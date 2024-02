"Amala" scritto dopo la vittoria sulla Juventus. E poi "Non abbiamo ancora finito..." commentando un post di Calhanoglu. Steven Zhang ha goduto dalla Cina e non ha fatto mancare il suo supporto, nemmeno sui social. Ma i contatti sono quotidiani e - come rivela la Gazzetta dello Sport - il presidente ha esortato tutti a stare sul pezzo subito dopo l'1-0 ai bianconeri: i fantasmi di due anni fa sono ancora lì a ricordare che bisogna trottare. E allora i complimenti presidenziali sono sempre accompagnati da un avvertimento: non si molla nulla.

Zhang non ha ancora messo in agenda il ritorno in Italia dalla quale manca dalla scorsa estate: tornerà solo quando avrà risolto in maniera definitiva la partita societaria, considerando che il 20 maggio scade il prestito con Oaktree. Arriverò il rifinanziamento sui cui sta puntando il numero uno nerazzurro? Eventuali compratori, finora, sono stati frenati dal prezzo di 1,2 miliardi di euro chiesti da Suning. Ma non sarà facile: il tempo stringe.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!