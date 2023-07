La Gazzetta dello Sport è sicura: Romelu Lukaku non è mai stato così vicino al ritorno all’Inter. Lo scatto decisivo che spinge il belga verso il nerazzurro è il frutto di un vertice, avvenuto nella giornata di ieri, tra la dirigenza interista e Sebastien Ledure, l’avvocato del giocatore che indossa anche le vesti di intermediario nella trattativa con il Chelsea. "Durante la chiacchierata, i dirigenti interisti hanno comunicato a Ledure l’intenzione di acquistare il cartellino di Lukaku a titolo definitivo, proprio come richiesto dalla società londinese", scrive la rosea.

Molto probabile che Big Rom non si presenti a Londra per l'inizio del ritiro dei Blues (che non hanno mai aperto al prestito bis) e che Ledure avvii ufficialmente i colloqui all’inizio della prossima settimana, anche se la trattativa è come che sia partita già ieri. Ma a quale cifra Lukaku può essere dell'Inter a titolo definitivo? I nerazzurri non vorrebbero andare oltre quota 30 milioni di euro ma è probabile che "alla parte fissa dovranno essere affiancati corposi bonus, legati agli obiettivi del club - qualificazione Champions, scudetto, cammino europeo -, per avvicinarsi il più possibile a quota 40. Però nei fatti, al netto di una quadratura sul prezzo del cartellino che ancora deve essere trovata, da ieri per la prima volta Inter e Chelsea sono d’accordo sulla modalità dell’affare".

Il finale appare scritto, tanto che a metà della prossima settimana, quando l’Inter avrà intascato i soldi della cessione di André Onana, ci sarà l'offerta che dovrebbe permettere a Rom di tornare a disposizione di Inzaghi dal 16 luglio. "Ecco: intorno a quella data, dunque la fine della prossima settimana, l’Inter vuole chiudere la questione", assicura il quotidiano.

