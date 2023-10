L'Inter di Simone Inzaghi è attesa dalla delicata trasferta in programma sabato pomeriggio contro il Torino. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro dovrebbe puntare sulla formazione tipo. In avanti spazio alla ThuLa, con Lautaro al fianco di Thuram.

Sulle fasce Dimarco e Dumfries, sicuro di una maglia da titolare Mkhitaryan che ha lavorato ad Appiano. Anche De Vrij però potrebbe essere sperare in una maglia dal 1' dopo non essere sceso in campo con l'Olanda a differenza di Acerbi. E Inzaghi ritroverà anche un Pavard che ha indossato i panni del bomber in amichevole con la Francia dando il via alla rimonta sulla Scozia.