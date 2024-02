Ieri alla Pinetina era programmata una seduta di scarico per i giocatori più impiegati venerdì contro la Salernitana. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, da oggi si partirà con la missione Champions: martedì al Meazza arriva l'Atletico Madrid.

Formazione già fatta: rispetto all'undici partito dall'inizio con la Salernitana, tornano titolari Darmian a destra e Dimarco a sinistra. In difesa ancora De Vrij al posto di Acerbi, con quest'ultimo che proverà ad esserci a Lecce domenica prossima. Sempre out Cuadrado e Sensi (entrambi fuori lista Champions e pure ai box).

Per il resto, conferme scontate per Pavard, Bastoni, Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Frattesi, ormai recuperato, tornerà molto utile a gara in corso. Davanti, manco a dirlo, spazio alla Thu-La.

Lunedì la squadra si allenerà a mezzogiorno e, come d’abitudine per i match interni in Europa, non andrà in ritiro, riferisce la rosea. I giocatori si ritroveranno ad Appiano martedì mattina per la rifinitura che precederà la solita trafila dei match notturni: pranzo, riposo, merenda, riunione tecnica e partenza del pullman alla volta di San Siro alle 19.

