A parte i soliti Sensi e Cuadrado, l'infermeria dell'Inter si è ormai svuotata. Come conferma oggi la Gazzetta dello Sport, infatti, ieri ad Appiano Gentile si è allenato in gruppo anche Frattesi, per il quale qualcuno aveva adombrato un possibile nuovo infortunio durante il riscaldamento nel match con il Genoa.

Nulla di tutto ciò: Frattesi sta bene e potrebbe anche partire dall'inizio sabato a Bologna. Ottime notizie per Inzaghi anche da Calhanoglu: il turco si era fermato per un risentimento all’adduttore lungo il 24 febbraio, ma da oggi si allenerà con i compagni e non è da escludere una sua presenza dall'inizio al Dall'Ara. Secondo la rosea, potrebbe giocare un'oretta per poi lasciare il posto ad Asllani. Tagliando utilissimo in vista di Madrid.

Per il resto, Arnautovic si candida per una maglia in attacco, magari al posto di Lautaro e affiancando Thuram, tornato contro il Genoa come Acerbi (anche lui pronto a scendere in campo dal 1'). Dumfries e Carlos Augusto dovrebbero dare il cambio a Darmian e Dimarco, già proiettati alla sfida di Madrid.

