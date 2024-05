Quique Sanchez Flores torna ad affidarsi a Lucien Agoume che gioca l'intero incontro, ma la prova del francese non basta al Siviglia per evitare la sconfitta contro il Villarreal. Sconfitta beffarda quella rimediata dagli andalusi, gelati al 97esimo da Alexander Sorloth che firma il definitivo 3-2 dopo che il Siviglia aveva ribaltato l'iniziale svantaggio ancora per mano di Sorloth grazie alla doppietta di Youssef En-Nesyri. A sei dalla fine, era arrivato il gol del 2-2 di Yerson Mosquera.