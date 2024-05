Albert Gudmundsson, probabilmente il nome più caldo per il mercato estivo dell'Inter, poteva finire al Sassuolo. La rivelazione è del dg del club emiliano Giovanni Carnevali, che nel corso di un'intervista a TMW Radio ha spiegato il retroscena: "Volevamo prenderlo, ma costava troppo. Era un nostro obiettivo, ma non abbiamo potuto concludere la trattativa. Comunque complimenti al Genoa per come lo ha valorizzato".