Tuttosport apre così la prima pagina del quotidiano in edicola domani: "Accordo con Pimco. Zhang per ora si tiene l'Inter", si legge. "Firme attese entro venerdì, il fondo USA garantirà 420-430 milioni che serviranno per rimborsare il prestito a Oaktree. Sullo sfondo i sauditi".