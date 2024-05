Fu accostato in passato anche all'Inter, poi però le voci, come spesso accade, evaporarono. Però Jean-Clair Todibo, difensore del Nizza di Francesco Farioli, rimane nome attraente per i club di Serie A e lo stesso francese, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, non fa mistero di gradire tanto interesse: "E' gratificante perché la Serie A è un riferimento per noi difensori e un campionato di qualità che apprezzo molto. Adesso penso al Nizza, ma valuterò tutto con attenzione a fine stagione".

Quale sarebbe il suo obiettivo in Serie A?

"Ho studiato molto la coppia Bonucci-Chiellini. Ogni stagione gioco per vincere il titolo e affermarmi come il migliore difensore".