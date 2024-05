Era dal 28 febbraio che Lautaro Martinez non andava in gol con l'Inter in campionato. Ieri, nel 5-0 nerazzurro sul campo del Frosinone, il Toro è riuscito a rompere il lungo digiuno, ricevendo poi gli applausi e le battute di alcuni compagni di squadra: "Finalmente" scrive Marcus Thuram su Instagram commentando un post del capitano, mentre Davide Frattesi conferma l'indole scherzosa usando le parole "Sei sano".