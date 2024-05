La gioia è all'ennesima potenza per la Lazio Primavera, che si è regalata una vittoria in extremis contro la capolista Inter, segnando il clamoroso 4-3 al sesto minuto di recupero, scongiurando la beffa del pari arrivata al 90': "Vincere all’ultimo è sempre bellissimo - ha raccontato il biancoceleste Matteo Zaza parlando ai canali ufficiali a margine della partita di Formello -. La gara di oggi è lo specchio della stagione: questa squadra non molla mai contro ogni pronostico. Volevamo cancellare la gara dell'andata (6-2, ndr) e meglio di una vittoria non potevamo fare. È arrivata all’ultimo ed è la cosa più bella. Cosa ci ha detto il mister all’intervallo? Di continuare a giocare così, tenere palla. Sappiamo la qualità dell’avversario ma siamo rimasti uniti. Ora abbiamo l’ultima partita per chiudere al meglio e migliorare anche il piazzamento. Poi testa ai playoff dove ci aspettano partite difficilissime”.