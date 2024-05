La città di Piacenza si prepara a celebrare il rappresentante che attualmente le sta dando più lustro in ambito sportivo e non solo: martedì, 14 maggio alle 11.30, nella cornice di Palazzo Gotico, la sindaca Katia Tarasconi consegnerà all’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi un riconoscimento come primo tecnico della città emiliana a vincere il campionato di calcio maschile su una panchina di Serie A. “Un traguardo che ha reso la città orgogliosa, indipendentemente dalla fede calcistica di ciascuno – sottolinea la sindaca – e che pensiamo sia importante celebrare tutti insieme come merita, per rendere omaggio a un campione di casa nostra”.

L’incontro, aperto al pubblico e condotto dal giornalista Giorgio Lambri, caposervizio della redazione sportiva del quotidiano locale Libertà, sarà occasione per ripercorrere le tappe della carriera professionistica di Simone Inzaghi, ma anche la passione e il talento che sin da quando era bambino, sui campi di San Nicolò e Piacenza, lasciavano presagire un percorso ricco di successi e soddisfazioni.

