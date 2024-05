Dopo la vittoria contro l'Inter che ha riaperto le speranze salvezza, il Sassuolo farà visita al Genoa, dove dovrà tentare di replicare l'impresa fatta contro i campioni d'Italia. L'allenatore dei neroverdi, Davide Ballardini, nel presentare la sfida di domani pomeriggio, torna anche su quanto visto e raccolto contro i nerazzurri.

Si è visto un Sassuolo operaio contro l'Inter: cosa è successo dopo la partita di Firenze?

"Come abbiamo sempre detto, abbiamo una squadra di ragazzi che ci tengono molto, quindi ci tiene molto, hai preso delle sberle forti con Lecce e Fiorentina, ed è chiaro che la squadra è seria ed è venuta fuori la prestazione contro l'Inter. Giustamente una prestazione di grande sacrificio, per me il Sassuolo può giocare anche un po' meglio, ma si è notata quella straordinaria attenzione, quell'impegno, che ci vuole quando giochi con squadre di uno spessore elevato".

La vittoria con l'Inter ha dato una spinta in più?

"È chiaro che la prestazione, l'attenzione, l'umiltà, la generosità messe contro l'Inter, i campioni d'Italia, la vittoria contro di loro, ti dà energia buona, ma tutti sappiamo che bisogna avere la stessa attenzione, la stessa umiltà, e la personalità per fare una prestazione buona anche a Genova".

Qual è il vero Sassuolo: quello visto contro l'Inter o quello delle due prove con Lecce e Fiorentina?

"Noi vogliamo vedere questo Sassuolo, solido, attento, determinato, con una buona qualità di gioco. È chiaro che venivamo da due partite bruttissime, per noi era anche molto difficile, perché hai perso e hai preso tanti gol, ed è un merito ulteriore. Sappiamo che serve questo Sassuolo".

Che Sassuolo è lecito aspettarsi contro il Genoa?

"Guardiamo alla partita di Genova e le basi sono quelle della partita contro l'Inter, ed è chiaro che su quelle basi tu devi fare ancora meglio, anche in fase difensiva, magari non essere passivo, condizionare di più gli avversari, tutte quelle cose che servono per fare una bella partita. La base che si è vista con l'Inter, cioè l'attenzione, la voglia di lottare e mettersi insieme, è una base per fare bene tutto il resto".

Su Kumbulla:

"Lui a Verona giocava a 3, alla Roma si è fatto male, ma ha delle qualità fisiche importanti e ha dimostrato che, se sta bene, è un giocatore forte. Con l'Inter ha fatto un intervento importante su Arnautovic, un intervento proprio da difensore".