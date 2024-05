Continua a far festa l'Inter che, dopo lo scivolone di Reggio Emilia contro il Sassuolo, torna alla vittoria e lo fa nel migliore dei modi: divertendosi e ritrovando una manita che non trovava dallo scorso gennaio contro il Monza. Nel pokerissimo dei Campioni d'Italia inflitto al Frosinone c'è spazio anche per la rete di Marko Arnautovic che trova la quinta rete stagionale, terza in Serie A. Uno score che l'austriaco festeggia sui social con il suo fratello calcistico Hakan Calhanoglu, citando il tormentone scudetto "Iali, Iali. Forza Inter" come si legge nel post Instagram pubblicato dall'8 interista, post inondato dall'ironia dei compagni: "Troppa qualità... e rabbona" scrive Calha, prima della richiesta di Asllani, al quale è stato promesso un regalo particolare: "Macchina, grazie" ribadisce l'ex Empoli.