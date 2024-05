Con il risultato di stasera si delinea il tabellone della prossima Supercoppa italiana. Dopo l'Inter vincitrice del campionato, la Juventus e l'Atalanta (finaliste in Coppa Italia), è il Milan la quarta formazione qualificata. Grazie alla vittoria contro il Cagliari per 5-1 il Milan è matematicamente davanti al Bologna e dunque certo del secondo posto in campionato.

Il tabellone prevederà queste due semifinali: l'Inter sfiderà la perdente della finale di Coppa Italia, mentre la vincente della Coppa Nazionale sfiderà il Milan.