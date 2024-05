Francesco Pio Esposito, protagonista con il suo gol della salvezza dello Spezia che contestualmente ha cancellato i sogni di promozione diretta del Venezia, parla così ai microfoni di Sky Sport dopo il match del Picco: "È incredibile, eravamo partiti con altri obiettivi e ci siamo ritrovati a soffrire. Tanti meriti a questa squadra che non ha mai mollato, abbiamo sempre sudato la maglia per i tifosi. Grande plauso per mister Luca D'Angelo, che da gennaio ha cambiato la squadra. Il Venezia è venuto qui per andare in Serie A, ma le nostre motivazioni erano così grandi che chiunque fosse venuto qua avrebbe dovuto battagliare".