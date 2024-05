In attesa della partita casalinga di domani contro la Salernitana, l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri presenta la sfida valida per la trentaseiesima giornata di Serie A in conferenza stampa. Conferenza durante la quale il tecnico bianconero rimugina su quanto fatto quest'anno, tornando però a sottolineare che lo scudetto non è mai rientrato negli obiettivi prefissati all'inizio.

Che errore non vorrebbe più commettere di questa stagione?

"In questo momento bisogna rimanere concentrati sulla partita di domani e quella di Roma. Poi a fine stagione faremo il punto come ogni anno con lo staff. Quest'anno è stato anomalo perchè non abbiamo giocato la Champions".

Che aria si respira nello spogliatoio? È un vantaggio essere più riposati rispetto all'Atalanta?

"Io ho sempre preferito giocare ogni tre giorni, perchè la stanchezza si può gestire. Siamo partiti con due obiettivi. Entrare in Champions ed entrare in finale di Coppa Italia. Bisogna affrontare una cosa alla volta con lucidità, freddezza e serenità. Sarà difficile. Tutte le partite vanno vinte sul campo. Poi qualcuno le perde. Serve essere bravi".