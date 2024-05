Momento di esperimenti per Ivan Juric, allenatore del Torino. Che intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Verona ritorna su quanto fatto nella gara di San Siro contro l'Inter: "Ero curioso di fare altre cose. A Milano mi è piaciuto il nostro 4-2-3-1, il primo tempo è stato più che ottimo per interpretazione tattica. Sono tutte cose che si possono fare in futuro, se hai grandi attaccanti non è un problema o se non hai i braccetti giochi a quattro. Mi sento arricchito perché posso usare tutti i moduli senza problemi".