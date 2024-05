Primo gol in nerazzurro per Tajon Buchanan che ieri ha Frosinone ha trovato una grandissima rete dal limite dell'area di rigore. Tiro sul quale nulla ha potuto l'estremo difensore di casa. A fine partita, mentre la squadra si apprestava a lasciare lo Stirpe per far ritorno a Milano, Marcus Thuram s'improvvisa giornalista e mette in piedi una breve intervista social. "Congratulazioni per il tuo primo gol all’Inter, Tajon. Vuoi dire qualche piccola parola ai tifosi?" dice il numero 9 di Inzaghi: "Grazie" risponde prontamente il canadese, prima di venire incalzato ancora dal Tikus.

Come ti senti?

"Molto felice. Grazie a tutti i tifosi". Poi il 17 si prende una piccola redarguizione: "Dici forza Inter anche".

