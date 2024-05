Il 20 maggio si avvicina. La data, come noto, coincide con il giorno della scadenza del prestito che Steven Zhang dovrà ripagare a Oaktree, che ha in pegno le quote di maggioranza dell'Inter. La svolta della situazione è però dietro l'angolo: come raccontano oggi i colleghi de Il Sole 24 Ore, infatti, all'inizio della prossima settimana è prevista al firma tra il presidente del club nerazzurro e il fondo californiano Pimco per un nuovo prestito che andrà a rifinanziare i 380 milioni di euro (compresi gli interessi) da restituire al fondo di private equity americano, allungando al contempo la vita interista del figlio di Jindong.

Entrando più nel dettaglio, sempre stando a quanto raccolto dal quotidiano finanziario, è probabile che - salvo imprevisti - il nero su bianco possa arrivare tra martedì e mercoledì: la mossa permetterà a Zhang di restare ancora alla guida dell'Inter e di scartare il regalo proprio a pochi giorni dalla consegna della coppa del ventesimo scudetto.

Al lavoro, secondo le indiscrezioni, si sono gli avvocati delle parti coinvolte, ovvero Latham & Watkins per Suning e Dla Piper per Pimco. "L'impressione, tra gli addetti ai lavori, è che il nuovo prestito di Pimco sarà un finanziamento-ponte, propedeutico all'ingresso di nuovi partner azionari a monte della catena di controllo dell'Inter. Parallelamente, da tempo, circolano infatti indiscrezioni sull'interesse di investitori sauditi", ricorda Il Sole 24 Ore.

