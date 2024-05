Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia ha esaltato la gestione societaria dell'Atalanta: "Credo che sia un modello da emulare quello dell'Atalanta. Tutti questi meriti che si prende Gasperini non sono solo suoi, c'è un lavoro di équipe dietro importante. Juve, Milan e Inter dovrebbero prendere esempio sul come si gestisce una società, anche dal punto di vista della sostenibilità. Io lo premierei pienamente anche se non vincesse una delle due coppe".