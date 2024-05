Nota di cronaca a margine della partita di ieri sera tra Frosinone e Inter: le Forze dell'Ordine della città ciociara hanno comunicato l'arresto di due ultras gialloazzurri, rei di avere aggredito insieme ad altre persone appartenenti ad una locale frangia del tifo organizzato, alcuni dei quali con volto travisato, un tifoso dell'Inter il quale, al fine di sottrarsi all’atto violento, cercava riparo presso una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri in servizio di ordine pubblico. Anche alcuni militari sono stati coinvolti nell'aggressione.

I facinorosi, si legge nel comunicato della Polizia, "incuranti della presenza di personale delle Forze di Polizia e senza alcun timore, hanno aggredito il malcapitato con calci e pugni travolgendo, nella concitazione del momento, n. 4 carabinieri intenti a sedare l’aggressione in atto, provocandogli lesioni personali guaribili tra i 5 e i 7 giorni. A seguito dei fatti in parola, poliziotti della locale D.I.G.O.S. si sono immediatamente attivati al fine di procedere alla tempestiva identificazione dei responsabili della condotta sopra descritta e, in meno di 12 ore, sono riusciti a risalire alla identità di alcuni dei soggetti coinvolti nell’aggressione posta in essere in occasione della manifestazione sportiva.