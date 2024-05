Tra un punto e l'altro, l'Inter pensa anche al mercato che verrà e mentre la squadra si riprende la vittoria allo Stirpe di Frosinone, la dirigenza resta vigile sui 'movimenti' di mercato delle avversarie. Specie se quelle avversarie tentano di inserirsi nella corsa a giocatori individuati al The Corner come potenziali innesti nerazzurri. È il caso di Alessandro Buongiorno, difensore granata entrato di prepotenza sui taccuini di vari diesse italiani. Tra le concorrenti per il ventiquattrenne sbuca fuori nuovamente il Milan. Il Diavolo aveva "già provato ad aprire una breccia a dicembre e poi di nuovo a gennaio, tentando strategicamente il colpo proprio perché il mercato invernale vedeva l’Inter e pure la Juventus abbastanza bloccati per ragioni non solo economiche". Tentativo però murato da Cairo e dallo stesso giocatore che esclusero una separazione a stagione in corso. "Adesso il quadro è di nuovo cambiato" scrive sicuro Tuttosport che però precisa: "Potenzialmente, una griglia di partenza indicherebbe in Italia, oggi come oggi, l’Inter di nuovo in testa, seguita per l’appunto dal Milan e in terza battuta il Napoli. Ma ci sono tanti... ma di cui tener conto".

Anche la Juventus non è indifferente al difensore 'avversario' e proseguono i contatti tra Giuntoli e l'agente del difensore che però sembrerebbe aver "ribadito la propria oggettiva impossibilità a valutare la pista bianconera": alla Juve proprio no. Ma il mercato, si sa, è imprevedibile. E sebbene lo stesso Buongiorno non voglia "fuggire dal Torino" e "resterebbe anche volentieri", Tuttosport non nasconde la "voglia, l’ambizione, l’orgoglio, quasi la necessità di cimentarsi in un top-club impegnato in Champions e per definizione in lotta per lo scudetto" del classe '99. "E l’Inter, sotto questo aspetto, si sente in prima fila al comando già da tempo: i campioni d’Italia hanno fatto breccia nelle speranze di Buongiorno e se Marotta trovasse un accordo con Cairo il gioco sarebbe fatto. Ma il presidente granata valuta il suo gioiello sui 45 milioni". Cifra per l’Inter un tantino eccessiva e che potrebbe risultare un ostacolo enorme, "tenuto conto che i ferrei paletti del fairplay finanziario imporrebbero a Marotta di procedere nuovamente con un’operazione stile Frattesi-Sassuolo". Operazione che non scalda Cairo e che spinge il Milan all'inserimento. Moncada con l’agente di Buongiorno, che di recente ha intensificato le sue visite a Casa Milan, "ha molti argomenti da affrontare" e quello di "Alessandro è un tema sul tavolo".

