A Frosinone l'Inter riaccende il motore dopo la sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, ritrovando "l'adrenalina giusta per riprendere a vincere e a divertirsi" si legge nell'analisi del Corriere della Sera all'indomani del poker calato dalla squadra di Inzaghi ai danni della squadra di Di Francesco, costretta ad "una punizione esagerata" per quello fatto nel match di ieri sera contro i Campioni d'Italia che allo Stirpe hanno mandato un chiaro segnale: i 98 punti finali sono un obiettivo. "Inzaghi fa così di nuovo il pieno di buone notizie: torna al gol Lautaro dopo oltre due mesi, segna per la prima volta Buchanan e si rivede anche Arnautovic, mentre Barella si conferma il più in forma". Notizia che fa felice anche il c.t. Spalletti in vista dell'Europeo.

"Con ritmi iniziali da calcio estivo, l'Inter con sette cambi rispetto al ko di Reggio Emilia governa la fiammata iniziale del Frosinone e dopo nemmeno venti minuti interrompe l'imbattibilità della squadra di Di Francesco (316'), reduce da sei risultati utili consecutivi" si legge sul quotidiano milanese che nella sinossi della gara sottolinea sì la fragilità in difesa dei ciociari, ma anche i numeri all'attivo, ovvero i 43 gol segnati che fanno di questa squadra, ancora dalla salvezza incerta, "il migliore attacco fra le dieci squadre della parte destra della classifica". Tornando all'Inter, invece, arriva anche la rete di Buchanan che con un gran tiro di destro supera l'estremo difensore di casa e "diventa il 18° marcatore stagionale" di Inzaghi, altra conferma della grande coralità di un gruppo che regala continuamente al suo tecnico una partecipazione al gioco totale.