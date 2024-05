In vista del match di domani contro il Boavista, l'allenatore del Porto, Sergio Conceicao ha parlato ancora una volta di Mehdi Taremi, attaccante che i portoghesi saluteranno a fine stagione prima del suo trasferimento a Milano. "Queste continue voci non aiutano i calciatori" ha detto l'ex calciatore di Inter e Lazio -. Non voglio prendermela con la stampa in generale ma piuttosto concentrarmi su quello che sta accadendo in questo caso. Lui ha un contratto col Porto, poiché è un professionista come tutti gli altri, devo trattarlo allo stesso modo dei suoi compagni. Ero anche un giocatore, per cui so bene quanto sia importante e giusto da parte mia farlo".

