Il ct azzurro Luciano Spalletti, intervenuto durante il World Meeting on Human Fraternity al Salone d’Onore del Coni, è tornato a parlare del suo addio al Napoli dopo la vittoria dello Scudetto. Togliendosi anche un sassolino dalla scarpa: “C’era a Napoli la paura di non replicare quel successo? A Napoli avevamo tutto per dare seguito a quella cosa. Io voglio bene a tutti, perdono tutti ma non dimentico niente. Non dico perché sono andato via, ma non per paura. Ho avuto i miei motivi”.

Spalletti ha proseguito: "Vincere quella cosa lì a Napoli è particolare. Dopo averla vinta mi sono accorto che la cosa più importante è stata il percorso e quello che siamo riusciti a restituire alla città. Non ricordo le coppe, ma i visi pieni di gioia della gente li saprei dipingere. Noi abbiamo vinto non per merito mio, ma per merito di una città che ha una passione tremenda”,